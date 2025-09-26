Gazze'de on binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutulan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu’nda kürsüye çıktığında, birçok ülkenin temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu konuşmasına başlarken salon büyük ölçüde boş kaldı; heyetler protesto amacıyla oturumu terk etti.

Katliamlarını savunan Netanyahu ise "Husileri ve Hamas'ın büyük bölümünü ezdik ve Hizbullah'ı felç ettik. Ülkemiz için varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdık ve İran'ın nükleer kapasitesini yeniden inşa etmesine izin verilmemeli" dedi.

Hamas'ın Gazze'den çıkaramadıklarını kabul eden İsrail Başbakanı, şöyle devam etti: "Hamas hala Gazze şehrinde. İşimizi bitirmemiz gerekiyor ve bunu mümkün olan en hızlı şekilde yapmak istiyoruz. 207 rehineyi esiri iade ettik, ancak Gazze tünellerinde hala 20'si hayatta 48 rehine var. Hamas liderlerine söylüyorum, silahlarınızı teslim edin ve tüm rehineleri serbest bırakın.

"Taleplerimiz Kabul Edilirse Savaş Durabilir"

İsrail Gazze Şeridi'nin tamamını kontrol altına alacak ve burada bir sivil otorite kurulacak. Söz veriyorum. Hamas taleplerimizi kabul ederse savaş şimdi durabilir ve Gazze'de güvenliğin kontrolünü ele alırız.

Almanlar bana İsrail'in kimsenin yapmak istemediği kirli işleri yaptığını söylediler.

Bizi kınayan liderlerin çoğu arka kapılarda bize teşekkür ediyor.

7 Ekim'den sonra birçok lider İsrail'i destekledi, ancak bu destek artık buharlaştı."