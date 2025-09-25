Akar, İstanbul’un 28 ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat ile birlikte şehit yakınları ve gazilerle kahvaltı programında bir araya geldi. Şişli’deki programa AK Parti İstanbul İlçe Yürütme Kurulu Üyesi Kamile Ersoy, İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Asiye Bahar, Ahmet Keleş, Sedat Karakaya, Zeynep Akkaya, İbrahim Kılıç ve Mehmet Hayribeyoğulları ile İlçe Belediye Meclis Üyesi Ömer Fuat Günday ve Mahalle Başkanları Hakim Kaya ile Mesut Özkapıtan da katıldı.

Hulusi Akar, şehit yakınları ve gazilerle "Terörsüz Türkiye" sürecini konuştu. Akar konuşmasında, "Bu memleket, bu tarih, bu bayrak bizim. Bu bayrağı yükseltmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Bununla alakalı önümüze çıkan engeller var. Dünyanın en büyük depremiyle karşılaştık. O kadar büyük bir deprem ki yap yap bitmiyor. Çok emek, masraf, zaman istiyor. Bir an önce ihtiyaçların karşılanması için inanın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanımız, valilimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Asil milletimiz de yaranın kapanması için elinde avucunda olanla devletimizi destekliyor. Covid çıktı, aylarımızı aldı. Bir de 40 seneden beri başımıza musallat olan bir terör belası var. Bizim canlarımızı, zamanımızı, paramızı aldı. Devletimiz Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli devlet iradesini ortaya koydular. Terörle mücadele edeceklerini söylediler. Ama diğer taraftan da bu tarafa ’örgütü feshedin, silahları bırakın’ dediler. Yaparız dediler. Dolayısıyla şimdi biz bu aşamadayız. Örgütün fesholması, silahların bırakılması. Bu hiçbir zaman taviz, imtiyaz, pazarlık değil. Çok açık ve net bir şekilde temel amacımız örgütün feshedilmesi, silahların bırakılması. Neden? Artık analar ağlamasın, şehitler gelmesin. Ve bu terör belasından asil milletimiz, 86 milyon kurtulsun. Derdimiz budur. Şu anda Meclis’te komisyonun yaptığı çalışma bu" dedi.

Şehit yakınları ve gaziler ile yaptığı değerlendirmelerin ardından Akar, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Serkan Polat ile birlikte Baruthane Caddesi üzerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşlar Akar ve Polat’ı yoğun ilgi ile karşıladı. Akar ve Polat, ardından Behram Çavuş Camii’nde namaz kılarak, cemaat ile sohbet etti.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında AK Parti Şişli İlçe Başkanı Polat ile AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam huzurevi ziyareti de gerçekleştirdi. Polat’ın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamındaki programı sürüyor.