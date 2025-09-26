İstanbul Silivri’de dün kaybolan 87 yaşındaki demans hastası, evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda sağ bulundu. Engebeli arazide ekiplerin zincir oluşturup yaşlı adamı sedye ile ambulansa taşıması kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Silivri’nin Büyükkılıçlı Mahallesi’nde dün akşam evden ayrılan demans hastası Mehmet Demirel’den (87) haber alamayan yakınları, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine ekipler çalışma başlattı. İstanbul AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen arama çalışmalarına Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK) ve gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı. Dün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan Demirel, yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda evden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirel, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Engebeli arazide ekiplerin zincir oluşturup yaşlı adamı sedye ile ambulansa taşıması ise kameraya yansıdı.

Demirel’in sağ bulunması ailesi ve köy halkını sevince boğdu.