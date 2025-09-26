Kaza Akhisar mahallesi Uluçam ile Lokman sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Lokman sokakta seyir halinde olan sürücü Güray D.(50) yönetimindeki 16 BMZ 741 plakalı servis minibüsü Uluçam sokaktan çıkan 13 yaşındaki Duran K. yönetimindeki bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki 13 yaşındaki Kamil İ. yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA YAĞMUR AKDAĞ