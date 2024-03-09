Günümüzde görülebilen böbrek içi rahatsızlıklarından biri de böbrek enfeksiyonu rahatsızlığıdır. Bakterilere bağlı olarak meydana gelen böbrek enfeksiyonu sorunu taşıdığı olumsuzlar nedeniyle mutlak olarak tedavi edilmesi gereken ciddi bir sağlık sorunudur. Dolaysıyla bazı belirtilerinin de bulunduğu böbrek enfeksiyonu rahatsızlığı hakkında uzmanlar tarafından uyarılar yapılmakta ve bu ciddi sağlık sorununun belirtilerinin görülmesi durumunda hemen ilgili doktora başvurulması gerektiğinin altını çizmektedirler.

Tedavi edilmediğinde çok daha ciddi hastalıkların meydana gelmesine neden olabilen böbrek enfeksiyonu sorunu ayrıca etkilerini gösterdikten kısa süreler sonrasında iş ve sosyal aktivitelerin de ciddi anlamda olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir. Peki ciddi bir rahatsızlık olan böbrek enfeksiyonu nedir belirtileri nelerdir dilerseniz bu sorularımızın cevaplarını uzmanlardan derlediğimiz genel bilgiler doğrultusunda sizlere hemen bilgiler sunalım. İlk olarak bu rahatsızlığın tanımlaması ve hangi nedene bağlı olarak meydana geldiği hakkında bilgiler sunalım.

Böbrek Enfeksiyonu Rahatsızlığı Nedir Ve Neden Oluşur?

İdrar yolu enfeksiyonunun bir türü olan böbrek enfeksiyonu rahatsızlığı idrar yolu enfeksiyonun türlerinden olmasının ana nedeni bu hastalığa neden olan virüslerin idrar yolu veya idrar torbasından doğrudan böbreklere geçmesi nedeniyledir. İdrar yolu torbası ve idrar yolunda bulunan E.Coli adını alan bir virüsün neden olduğu böbrek enfeksiyonu hastalığının tedavisi bulunabilmektedir.

Böbrek Enfeksiyonu Rahatsızlığı Daha Çok Kimlerde Görülmektedir?

Böbrek enfeksiyonu rahatsızlığı her yaştan bireylerde görülebilmektedir. Çünkü hastalığa neden olan E.Coli virüsü tüm yaş grubu bireylerin idrar yolu ve idrar torbası yolunun içerisinde yaşamını sürdürmektedir. Böbrek enfeksiyonu rahatsızlığı erkeklere göre daha çok kadınlarda görülebilmektedir. Bu durumun ana nedeni ise kadınların idrar yolu yapısının erkeklere göre daha kısa olması ve dolaysıyla virüsün böbreklere daha hızlı ve kolayca erişim sağlaması söz konusu olabilmektedir.

Böbrek Enfeksiyonu Rahatsızlığının Başlıca Belirtileri Nelerdir?

Böbrek enfeksiyonu rahatsızlığının başlıca belirtileri ise şunlardır;

Yüksek ateş Kusma ve mide bulantısı Karın ve bel bölgelerinin alt kısmında ağrı oluşması Titreme İdrar yaparken güçlük çekilmesi Nadiren de olsa baş dönmesi ve baş ağrısı Sıklıkla idrara çıkma gereğinin duyulması Devamlı halsizlik gibi belirtiler böbrek enfeksiyonu hastalığının başlıca belirtileridir.

Böbrek Enfeksiyonu Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır?

Böbrek enfeksiyonu rahatsızlığının tedavisinde genellikle antibiyotik ilaç tedavisine başvurulmaktadır. Ancak uygulanan antibiyotik ilaç tedavisinden başarılı sonuçlar alınamaması durumunda ise hasta hastaneye yatırılarak burada daha etkili olabilen ve damar yoluyla uygulanan antibiyotik tedavi uygulamasına başvurulmaktadır.



Böbrek enfeksiyonu hastalığının tedavisi hakkında da sizlere bilgiler sunduktan sonra böbrek enfeksiyonu nedir belirtileri nelerdir hakkındaki makalemizi burada tamamlamaktayız. Böbrek enfeksiyonu rahatsızlığının yukarıdaki belirtilerinden görülmesi durumunda hemen doktora başvurulması gerektiğini tekrar belirtmekte fayda görmekteyiz. Sağlıklı günler dileriz.