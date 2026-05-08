İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD yönetimine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Arakçi, Washington’un diplomatik çözüm zemini oluştuğu dönemlerde askeri hamlelere yöneldiğini ileri sürdü.

“DİPLOMASİ GÜNDEME GELİNCE ASKERİ YOLA BAŞVURUYORLAR”

Arakçi açıklamasında, diplomasi ihtimalinin masaya geldiği her süreçte ABD’nin “tehlikeli bir askeri macerayı” tercih ettiğini savundu. İran’ın baskı politikaları karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Arakçi, “İranlılar asla baskıya boyun eğmez” ifadelerini kullandı.

“FÜZE KAPASİTEMİZ ÇATIŞMA ÖNCESİNİN ÜZERİNDE”

İranlı Bakan, CIA’nin İran’ın füze gücüne ilişkin değerlendirmelerine de tepki gösterdi. Arakçi, ülkesinin füze stoku ve fırlatma kapasitesinin çatışma öncesi dönemin üzerine çıktığını belirterek, bu kapasitenin “yüzde 120 seviyesinde” olduğunu iddia etti.

Arakçi açıklamasında, İran’ın savunma hazırlığına ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. İranlı Bakan, “Halkımızı savunma konusundaki hazırlığımız ise yüzde 1000” dedi.