Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aldığı 74 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 puanla 15. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Samsunspor’a 4-1 mağlup olan Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etme şansını kaçırmıştı. Sarı-kırmızılılar evinde Antalyaspor’u mağlup etmesi durumunda diğer maçlara bakmadan bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek ve üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu kazanacak. Aslan, berabere kalır veya yenilirse en yakın rakibi Fenerbahçe’nin, Konyaspor ile oynadığı müsabakanın sonucunu bekleyecek.

60. randevu

Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig’de bugüne kadar 59 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 38 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar ise 7 defa rakibini mağlup etti. 14 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı. Galatasaray’ın 119 golüne, Antalyaspor 50 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Antalya’da yapılan maçı Galatasaray, 4-1’lik skorla kazandı.

Antalyaspor’a 19 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Antalyaspor’a son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde deplasmanda 4-2’lik skorla mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından oynanan karşılaşmalarda rakibine yenilmeyen sarı-kırmızılılar, 19 maçta 15 galibiyet elde ederken, 4 kez de berabere kaldı.

Ligde evinde 34 maçlık yenilmezlik serisi

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı karşılaşmaları kaybetmiyor. RAMS Park’ta en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından çıktığı 34 maçta kaybetmedi. Aslan bu süreçte 27 galibiyet elde ederken, 7 defa da berabere kaldı. Galatasaray ayrıca bu sezon ligde iç sahada çıktığı 16 müsabakanın 12’sini kazanırken, 4’ünden beraberlikle ayrıldı.

En golcü ve en az gol yiyen takım

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon hem hücum hem de savunma istatistiklerinde zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde yaptığı 32 karşılaşmada rakip fileleri 73 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak yer alıyor. Aslan ayrıca 27 golle de en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca +46 ile de en iyi averaja sahip takım.

Günay Güvenç cezalı, 4 futbolcu sarı kart sınırında

Galatasaray’da Samsunspor maçında kırmızı kart gören kaleci Günay Güvenç, Antalyaspor karşısında kadroda olmayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai ve Eren Elmalı müsabakada sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında deplasmandaki Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

15 farklı futbolcu gol attı

Galatasaray’da ligde 15 farklı futbolcu rakip fileleri havalandırmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 14, Victor Osimhen 13, Barış Alper Yılmaz 8, Leroy Sane ve Yunus Akgün 7’şer, Gabriel Sara 5, Lucas Torreira ve Eren Elmalı 3’er, İlkay Gündoğan ve Wifried Singo 2’şer, Mario Lemina, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Renato Nhaga da 1’er gol attı. Ayrıca Fatih Karagümrük’ten Fatih Kurucuk, Kayserispor’dan Aaron Opoku, Eyüpspor’dan Jerome Onguene ve Göztepe’den de Allan, Galatasaray maçlarında kendi kalesine gol attı.

Okan Buruk ile Sami Uğurlu 4. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez rakip oldu. Bu karşılaşmalarda Buruk sarı-kırmızılıları çalıştırırken, Uğurlu ise Kasımpaşa ve Alanyaspor’u başındaydı. Geride kalan 3 mücadelede Okan Buruk 2, Sami Uğurlu da 1 kez sahadan galip ayrıldı.