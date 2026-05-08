İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde bulunan bir yaşlı, hasta bakımevinde şiddet görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yetkililer harekete geçmiş, 4 kişi ise gözaltına alınmıştı. Bakımevinin çevresinde dükkanları bulunan esnaf da iddialarla ilgili konuşarak daha önce de bakımevine polislerin geldiğini söyledi.

Söz konusu kurumun yanında iş yeri bulunan Latif Gök isimli vatandaş, "İş yerimizi burada. Arada bağrışmalar geliyordu. Yaşlı insanların bağırmaları inlemeleri geliyordu. Hastalara karşı bir işkence zulüm varmış gibiydi. Bu olay basına yansıdı son bulur inşallah. İçeri biz giremiyorduk. Tecrübesiz insanların burada çalışmasından dolayı herhalde. Vurup kakıyorlarmış herhalde" dedi.



"Çok polis geliyordu"

Çevrede bulunan iş yerinde esnaf olan Ali Çalışkan ise olaydan sonra polislerle birlikte kurumun içine girdiklerini ifade ederek, "Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum biz kapıda durduk. Birebir gördüğümüz bir şey yok. Sesler duyuyorduk. Hastaların bağırma sesleri geliyordu. Çığlık atıyorlardı. Belki de bu hasta oldukları içinde olabilir. Birebir çığlık sesi duymadık. Komşularda söylüyorduk. Çok polis geliyordu. Şikayet oluyordu. Görüntüleri görünce çok acıydı. Biz de vicdanen üzüldük" diye konuştu.