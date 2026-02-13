"Böbreklerimiz, vücudumuzun sessiz çalışan kahramanları gibidir" diyen Uzm. Dr. Özdemir, şöyle devam etti:

"Sadece idrar üretmekle kalmaz, vücudun kimya laboratuvarı ve denge merkezi olarak da görev yapar. Aynı zamanda kan basıncının (Tansiyonun) düzenlenmesi açısından da önemli rol oynar. Bu sebeple tansiyon ve böbrek sağlığı birbiriyle yakından ilişkilidir."

Böbrekler tansiyonu nasıl etkiler

Böbreklerin vücuttaki fazla suyu ve tuzu atarak, kan basıncını düzenleyen bazı hormonları salgıladığını kaydeden Uzm. Dr. Özdemir, "Böbrekler iyi çalışmadığında vücutta su ve tuz birikir. Bu durum damar içi basıncı artırır ve tansiyon yükselir" dedi.

"Yüksek tansiyon böbreklere zarar verir mi"

Uzun süre kontrolsüz seyreden yüksek tansiyonun, böbreklerin içindeki küçük damarları zamanla zedelediğini belirten Uzm. Dr. Özdemir, bu hasara yönelik şu bilgileri paylaştı:

"Böbreklerin kanı süzme gücünü azaltır. İdrarda protein kaçağına yol açabilir. Zamanla böbrek yetmezliğine kadar ilerleyebilir."

Bu sürecin çoğu zaman belirti vermediğini söyleyen Uzm. Dr. Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kişi kendini iyi hissederken böbrekler sessizce zarar görebilir ve bir kısır döngü oluşur. Yüksek tansiyon böbrek hasarına neden olurken, böbrek hasarı da tansiyonun daha da yükselmesine sebep olacağından, tansiyon ve böbrek sağlığı birlikte takip edilmelidir."

"Kimler daha dikkatli olmalı"

Uzm. Dr. Özdemir, böbrek ve tansiyon kontrollerinin özellikle önemli olduğu kişileri şöyle sıraladı:

"Hipertansiyon hastaları, diyabet hastaları, 40 yaş üzerindeki kişiler, ailesinde böbrek hastalığı olanlar, uzun süre ve sık ağrı kesici (Özellikle NSAİİ) kullananlar."

"Böbrekleri ve tansiyonu korumak için neler yapabilirsiniz"

Uzm. Dr. Özdemir, böbrekleri ve tansiyonu korumak için yapılabilecekleri şu şekilde özetledi:

"Tansiyonunuzu düzenli ölçün, tuz tüketimini azaltın, doktorunuzun verdiği tansiyon ilaçlarını düzenli kullanın, gereksiz ağrı kesici kullanımından kaçının, sigara kullanmayın, sağlıklı kiloda kalın ve düzenli hareket edin, yılda en az bir kez kan ve idrar tahlili yaptırın."

"Yüksek tansiyon böbrekleri de sessizce etkiliyor"

Yüksek tansiyonun sadece kalbi değil, böbrekleri de sessizce etkilediğini hatırlatan Uzm. Dr. Özdemir, "Böbreklerdeki sorunlar tansiyon kontrolünü zorlaştırabilir. Ancak erken fark edilirse önlem almak mümkündür. Düzenli kontrol, sağlıklı yaşam ve hekim takibi böbrek sağlığının korunmasında büyük önem taşır" diye konuştu.