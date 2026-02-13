Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak sürücülere daha duyarlı olmaya davet eden Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, “Yol kenarına atılan bir izmarit, cam şişe ya da metal kutu; kuruyan otlarla birleştiğinde bir kıvılcım, bir felakete dönüşebilir” dedi.



Öztürk, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

“Köyümüzün giriş ve çıkışlarında, oto bariyer kenarlarında uzayan dikenleri temizletiyoruz. Bu çalışmalarla uzun süredir sorun oluşturan ana yola çıkışlarda yaşadığımız kör nokta sorununu tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu hizmeti bizlere sağlayan Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerine köyümüz adına teşekkür ediyoruz. Ana asfalt yol üzerinde seyahat eden tüm vatandaşlarımızdan rica ediyoruz: “Lütfen pet şişe, metal kutu ve benzeri çöpleri yol kenarına atmayalım. Hem çevremizi kirletiyor hem de büyük yangınlara sebep olabiliyor.”

Yol kenarına atılan bir izmarit, cam şişe ya da metal kutu; kuruyan otlarla birleştiğinde bir kıvılcım, bir felakete dönüşebilir.

Bir anlık dikkatsizlik; ormanlarımızı, tarlalarımızı, hayvanlarımızı ve canlarımızı yakabilir.

Temiz çevre = Güvenli gelecek

Çöp atma, yangına sebep olma”