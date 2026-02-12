Dr. Özsaraç, ""eceleri yapılan cilt bakımı, uzun zamandır "altın kural" olarak görülüyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Her gece bakım, cilt için fayda anlamına gelmiyor. Yanlış ürün seçimi ve bilinçsiz uygulamalar, cilt sağlığını tehdit eden ciddi sorunlara yol açabiliyor" dedi.

"Cilt gece yenilenir ama bu sınırsız ürün kullanımı demek değildir"

Uzm. Dr. Özsaraç, gece saatlerinde cildin kendini onarma sürecine girdiğini belirterek, "Gece bakımında yapılan en büyük hata, birden fazla aktif içeriğin aynı anda ve kontrolsüz şekilde kullanılmasıdır. Asitler, retinoidler ve yoğun içerikli ürünler bilinçsizce uygulandığında cilt bariyerini zayıflatır. Her cilt tipinin ihtiyacı farklıdır. Komşuya, influencera ya da trendlere göre bakım yapmak cilde iyilik değil, zarar getirir" dedi.

Gece boyunca cildin nefes alması gerektiğine dikkat çeken Özsaraç, özellikle kalın tabakalar halinde sürülen ürünlerin gözenekleri tıkayarak akne, kızarıklık ve hassasiyet oluşturabileceğini vurguladı.

Uzm. Dr. Kıvılcım Çınkır Özsaraç, "Cilt tipine uygun nazik bir temizleyici. Gerekiyorsa tek bir aktif içerik. Cilt bariyerini destekleyen hafif bir nemlendirici. Bu üç adımın çoğu zaman yeterli olduğunu belirten Özsaraç, "Daha fazlası her zaman daha iyi değildir" uyarısında bulundu.

Özellikle genç yaş grubunda görülen bilinçsiz bakım alışkanlıklarının ilerleyen dönemlerde kalıcı cilt problemlerine neden olabileceğini söyleyen Özsaraç, cilt bakımının da tıbbi bir konu olduğunun altını çizdi.