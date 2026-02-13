Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilde uygulanan Siber Vatan Programı çerçevesinde, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde önemli bir eğitim faaliyeti düzenlendi. Trakya Kalkınma Ajansı ile üniversite iş birliğinde organize edilen program, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda siber güvenlik alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini hedefleyen program kapsamında düzenlenen eğitimlere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu laboratuvarlarında yapılan çalışmalara yaklaşık 40 öğrenci katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle yürütülen eğitimlerde öğrencilere siber güvenliğin temelleri, ağ güvenliği, siber tehdit istihbaratı ve zararlı yazılım analizi gibi kritik başlıklarda teknik bilgiler aktarıldı. Teorik anlatımların yanı sıra senaryo bazlı uygulamalarla öğrencilerin siber olaylara müdahale kabiliyetlerinin geliştirilmesi sağlandı.

Program ile Türkiye'nin dijital sınırlarını koruyacak uzmanların yetiştirilmesi ve eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin siber güvenlik ekosisteminde staj ile istihdam imkanlarıyla buluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, üniversite ile Trakya Kalkınma Ajansı arasındaki iş birliğinin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini ifade etti.