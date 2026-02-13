NTV'de yer alan habere göre; BDDK’nın belirlediği yeni çerçevede 400 bin TL toplam limit eşiği dikkat çekiyor. Farklı bankalardan alınmış kredi kartlarının toplam limiti bu tutarın altında olan kullanıcılar için otomatik bir düşüş öngörülmüyor. Ancak toplam limit 400 bin TL’yi aşarsa, söz konusu kartlar yeniden değerlendirmeye alınacak.

Örneğin üç ayrı bankada toplam 600 bin TL limiti bulunan bir kart sahibi, sınırı aştığı için yeni düzenlemeden doğrudan etkilenecek. Bankalar bu durumda kullanılmayan limitleri ve gelir beyanını dikkate alarak yeniden hesaplama yapacak.

TOPLAM KREDİ KARTI LİMİTİ 750 BİN TL’NİN ÜZERİNDEYSE...

Ayrıca karar tarihi itibarıyla toplam kredi kartı limiti 750 bin TL’nin üzerinde olan kart sahiplerinde daha katı bir uygulama devreye girecek. Bu kişilerin kart limitleri, hesap kesim tarihindeki en düşük kullanılabilir limitin yüzde 80’i oranında azaltılacak.

GELİR BELGESİ VE YENİ KART KURALLARI

Düzenleme doğrultusunda bankalar, müşterilerden gelir belgesi isteyebilecek. Böylece kredi kartı limitlerinin, beyan edilen gelirle uyumlu olması ve finansal istikrarın sağlanması hedefleniyor. 2026’dan itibaren yapılacak yeni kredi kartı başvurularında ise ilk yıl için kart limiti, maaşın en fazla iki katı ile sınırlandırılacak.

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI MUAF

BDDK’nın açıklamasına göre eğitim ve sağlık giderleri genel limit hesaplamasının dışında tutulacak. Bankalar bu ödemelerin teknik olarak ayrıştırılması için altyapı çalışmalarını tamamlayacak. Böylece temel ihtiyaç harcamalarının kısıtlanmaması hedefleniyor.

PAZARTESİ RESMEN BAŞLIYOR

Yeni kredi kartı limit düzenlemesi, özellikle birden fazla bankada yüksek limit kullanan tüketicileri doğrudan etkileyecek. Pazartesi günü itibarıyla uygulama resmen başlayacak.