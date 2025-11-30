Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Görür, depremin Çukurören Fay Zonu üzerinde yaşandığını belirterek bunun, Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levhanın kuzeye doğru kaymasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Görür paylaşımında şu değerlendirmelere yer verdi:

“Çukurören-Gediz/Kütahya’da 4,0 deprem. Deprem sağ yönlü, lateral Çukurören Fay Zonunda. Aydın-Bozdoğan Horstu üzerindeki levha kuzeye doğru kayıyor. Üzerinde K-G gerilme, graben ve kros-grabenler ve doğrultu atımlı faylar gelişerek kabuk inceliyor, magma tabakası yükseliyor.”

Deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmezken, uzmanlar bölgedeki jeolojik hareketliliğin devam ettiğine dikkat çekiyor.