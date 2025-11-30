Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yeniden bir araya gelecek.

Görüşmenin ana gündem maddesinin Terörsüz Türkiye Süreci olması bekleniyor. Bu kapsamda atılabilecek yeni adımlar ve süreci destekleyecek yasal düzenlemelere dair yol haritasının masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Toplantıda ayrıca Irak’ın kuzeyindeki son gelişmelere ilişkin sahadan gelen istihbarat değerlendirmeleri ele alınacak.

Kabinenin bir diğer kritik başlığı ise Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş olacak. Cuma günü Karadeniz’de uluslararası sularda, Türkiye kıyılarına yakın bir bölgede iki geminin Ukrayna tarafından hedef alınmasının ardından, seyrüsefer güvenliğine yönelik alınabilecek önlemler görüşülecek. Bunun yanında savaşın sonlandırılmasına yönelik uluslararası girişimler ve Türkiye’nin diplomatik katkıları da değerlendirilecek.

Ekonomi başlığı bu toplantıda da gündemin üst sıralarında yer alacak. Hayat pahalılığına karşı yürütülen çalışmalar, enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve yılın ilk 11 ayına ilişkin ekonomik göstergeler kabine üyelerinin değerlendirmesine sunulacak.

Toplantıda Gazze'deki son durum da değerlendirilecek.

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Katar Dışişleri Bakanı ve Mısır Genel İstihbarat Servisi Başkanı ile Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmenin çıktıları çerçevesinde hem bölgeye dönük insani yardım faaliyetleri hem de nihai ateşkes için yürütülen diplomatik çabalar ele alınacak.