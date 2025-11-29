26 Eylül'de Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Savcı Sayısı 3'e Çıkmıştı

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz tarafından yürütülen soruşturmaya bir savcı daha atanmış ve dosyaya bakan savcı sayısı 3'e yükselmişti.

“Sen Anneni Atmışsın"

Gazeteci Sevilay Yılman, SHOW TV’de yayımlanan 'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' programında, Güllü’nün ölümüyle ilgili bilirkişi raporunun tamamlandığını açıkladı.

Yılman, canlı yayında Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’e seslenerek, “Tuğyan, bilirkişi raporu sonuçlandı” dedi. "Sonuçlarda sevineceğin şeyler yazmıyor. Sen annenin atmışsın, senin annen kendiliğinden düşmemiş göreceksin" ifadelerini kullandı. Yılman, ayrıca Tuğyan Ülkem'in kaçma planları yapmaya başladığını da söyledi.