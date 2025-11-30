Son dönemlerde birçok kafe ve restoranda 20 ile 50 lira arasında değişen “masa ücreti” uygulamalarının artması, son dönemde tüketicilerden yoğun şikayet gelmesine yol açtı. Bu artan tepki, Ticaret Bakanlığının yeniden devreye girmesine neden oldu.

Bakanlık, vatandaşların ilettiği talepleri değerlendirerek kısa süre önce yönetmelikte değişiklik yapmış ve işletmelerde sunulan tüm hizmetlere ait fiyatların, hem girişte hem de masalarda yer alan listelerde açık, net ve toplam ücreti kapsayacak şekilde gösterilmesini zorunlu kılmıştı.

Bu düzenlemeyle birlikte, servis ücreti gibi ek masraflar fiyat listesinde belirtilmesi koşuluyla müşteriden talep edilebiliyordu. Ancak bazı işletmelerin bunun ötesine geçerek masa ücreti, kişi başı servis bedeli gibi isimlerle yeni ödemeler istemeye başlaması üzerine Bakanlık, uygulamayı yeniden mercek altına alma kararı aldı.

Net kurallar geliyor

Yeni hazırlanan fiyat etiketi yönetmeliği taslağı ise çok daha net kurallar getiriyor. Taslağa göre, bahşiş ve kuver ücreti dışında tüketicilerden servis ya da masa ücreti adı altında hiçbir ek ödeme talep edilemeyecek. Böylece vatandaşın sadece sipariş ettiği yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemesi sağlanacak.

Gönüllülük esası olacak

Yönetmelik taslağına göre, sipariş edilen yiyecek ve içeceklerin dışındaki ödemelerin ise tüketicinin gönüllülük esasına dayalı yapılması temin edilecek. Bu doğrultuda, zorunlu servis ücretlerinin kaldırılarak bahşişin tamamen gönüllü bir uygulama hâline getirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye'nin haberine göre, aynı zamanda tüketicilerin bilgilendirilmesi ve ekonomik çıkarlarının en üst seviyede korunması sağlanacak. Mağduriyetlerin önlenerek hem tüketici haklarının korunması hem de hizmet sunumunda şeffaf ve öngörülebilir bir yapının oluşturulması tesis edilecek.