Başkan Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bölgenin en büyük Millet Bahçesi yükleniyor” ifadesini kullandı.

2019 yılında ilk adımı atılan ve 2022 itibariyle çalışmaların start aldığı Bursa’nın en büyük Millet Bahçesi projesini İnegöl’e kazandırmak için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şehrin kuzey kısmında Boğazköy Barajı manzarasına sahip yarımada hüviyetindeki 451 bin 800 m2’lik arazi üzerinde projelendirilen Millet Bahçesinin 2024 yılında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. Millet Bahçesi 100 milyon TL’ye mal olacak.

Sosyal medya hesabından projenin detaylarını paylaşan Belediye Başkanı Alper Taban, “Kültür Park- Avm arası gidecek yerimiz yok diyenlere duyurulur. Bölgenin en büyük Millet Bahçesi yükleniyor” ifadesini kullandı.

Murat Avcı