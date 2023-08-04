İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kafkasspor ile Kafkas Folklor ve Kültür Derneği işbirliğiyle Aşure günü düzenlendi.

Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü icra edilen Aşure günü, İnegöl’de ikramlarla yaşatılmaya devam ediyor. Bolluk ve berekete vesile olması için niyaz edilen Aşure etkinliği bu kez Kafkasspor tesislerinde yapıldı.

İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk, Kafkasspor Başkanı Celal Ter, Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar’ın da hazır bulunduğu etkinlikte yaklaşık 1000 kişiye aşure ikramı yapıldı.

Tarihte sıkıntı ve belâların kaldırıldığı gün olan olarak kabul edilen, Peygamberler ve ümmetleri için kurtuluş günü olan Aşure günü tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde, Bursa ve İnegöl’de de çeşitli organizasyonlarla hatırlatılıyor.

Günümüzde bir hafta, hatta 15 güne yayılan bu organizasyonlarda içerisinde yemişlerle yapılan Aşure adı verilen tatlı ikram ediliyor.

İnegöl Kafkas Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Şentürk, her yıl bu geleneği sürdürdüklerini söylerken, bazı günlerin önemini sembolik olarak kutlamak değil, yaşamak ve hatırlatmayı da önemsediklerini anlattı. Dernek olarak gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında çok önemli yardım faaliyetleri düzenlediklerini kaydeden Başkan Şentürk, hayır faaliyetlerinde kendilerine her türlü desteği veren başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, işadamları, Kafkasspor ve Kafkas Folklor Kültür Derneği’ne ve üyelerine teşekkür etti.

Kafkasspor Başkanı Celal Ter ise dayanışmanın ve birlikteliğin en güzel örneklerinden birini Aşure günü vesilesiyle idrak ettiklerini belirterek, her alanda bolluk ve bereketin olduğu, her alanda başarılarla dolu bir yıl geçirilmesini umut ettiğini dile getirdi.

Kafkas Folklor ve Kültür Derneği Başkanı Mehmet Nuri Tayyar ise Kafkas camiasının kültürel etkinliklerden spora, eğitimden sanata, sosyal yardımlaşmadan toplumsal dayanışmaya kadar birçok alanda güzel çalışmalara imza attığını dile getirerek, düzenlenen aşure etkinliğinin amacına ulaştığı bir yıl olmasını diledi.