Bilimsel adı: Dispholidus typus

Dispholidus typus Üst sınıf: Dispholidus

Dispholidus Sıralama: Pullular

Pullular Takson Basamağı: Tür

Tür Koruma Durumu (IUCN): “Asgari Endişe”

“Asgari Endişe” Diğer İsimler: Bucephalus typus (A. Smith, 1828); Dispholidus typus (Boulenger, 1896)

Boomslang yılanı, Colubridae sürüngen ailesine ait oldukça zehirli bir yılan türüdür. “Ağaç yılanı” anlamına gelen adı hem Afrika hem de Hollandaca kelimelerden türetilmiştir. Boomslang nispeten uzun bir yılandır (ortalama 1 – 1.6 metre uzunluğa ulaşır). Yılan, yumurta şeklindeki kafası ve büyük, yuvarlak gözleri ile de tanınır. Bu türün erkekleri genellikle açık yeşil, dişileri ise genellikle kahverengiye sahip olduğundan, renklendirme Boomslang için önemli ölçüde değişiklik gösterme eğilimindedir. Nispeten uzun uzunluklara ulaşabilmelerine rağmen bu yılanlar oldukça incedir ve sadece 0.5 kilogram maksimum ağırlığa ulaşırlar.

Boomslang, yalnız yaşam tarzı ve hafif mizacıyla ünlüdür. Araştırmacılar, genellikle yalnızca çevredeki canlılar tarafından kışkırtıldığında veya taciz edildiğinde ısırdığı için, yılanı insanlara karşı nispeten zararsız olarak tanımlarlar.

Boomslang Yılanları Nerede Yaşar

Boomslang, Sahra Altı Afrika’ya özgüdür ve esas olarak Botsvana, Namibya, Mozambik ve Zimbabve’de bulunur. Arboreal bir tür olan Boomslang, ormanlık bölgeleri tercih eder ancak aynı zamanda karoo çalılıkları ve savanlarda da yaşadığı bilinmektedir. Boomslang ayrıca daha yüksek irtifaları tercih etme eğilimindedir ve genel olarak 1.200 metre üzerindeki alanlarda yaygındır. Nemli bölgeleri tercih etmesi ve bol su ile çok çeşitli bitki örtüsüne ev sahipliği yapması nedeniyle Afrika’nın Doğu ve Orta Yaylalarını tercih eder.

Av ve Yırtıcılar

Boomslang, gündüz yaşayan bir tür olarak kabul edilir (yani öncelikle gün boyunca avlanır). Aynı zamanda da arborealdir (yani sadece ağaçlarda kalır). Bu canlılar çok münzevi olmalarına rağmen (ve genellikle daha büyük avlardan kaçar) yılanın tipik beslenme menüsünde kertenkeleler, kurbağalar ve bukalemunlar bulunur. Boomslang’ın ayrıca küçük kuşlar, kuş yumurtaları, küçük memeliler ve çeşitli böcekleri de avladığı bilinmektedir.

Nispeten küçük bir yılan olan Boomslang, Afrika’da büyük kuşlar ve diğer yılanlar da dahil olmak üzere çok sayıda yırtıcı hayvanla karşı karşıyadır. Özellikle şahinlerin ve ospreylerin (balık kartalı) Boomslang’ı aktif olarak avlandığı bilinmektedir.

Üremesi

Yumurtlayan bir tür olan Boomslang, çiftleşmeden sonra 30’dan fazla yumurta üretebilir. Dişiler tipik olarak bu yumurtaları çürüyen kütüklere, içi boş ağaçlara veya çevresel elementlerden (ve potansiyel yırtıcılardan) yeterli koruma sağlayabilen alanlara bırakırlar. Çoğu yılanın aksine, Boomslang yavruları için yumurtadan çıkmadan önce yaklaşık üç aylık uzun bir kuluçka dönemi gerekir. Erkek ve dişi yavrular, doğumda birbirinden önemli ölçüde farklıdır; erkekler mavi benekli ve gri olurken, dişiler tipik olarak renk bakımından açık / soluk kahverengidir. Doğumdan birkaç yıl sonra tam yetişkin renklenme elde edilemez. Ortalama olarak Boomslang’ın yavruları yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda ve bir yetişkinin küçük parmağının genişliğindedir.

Boomslang Yılanının Saldırısı ve Zehri

Colubridae ailesinden yılanların çoğu insanlar için zararsız olmasına rağmen (küçük dişleri ve zehirlerinin tamamını enjekte edememeleri nedeniyle), Boomslang bu kuralın bir istisnası olarak kabul edilir ve insanlar için son derece tehlikeli kabul edilir. Çenelerini 170 dereceye kadar açabilen bu yılan türü, büyük dişlerini (ağzının arkasında bulunan) kullanarak önemli miktarda zehir enjekte etmek için insanlara kolaylıkla tutunabilir. Boomslang’ın zehiri, öncelikle insanlarda pıhtılaşmayı önlediği bilinen hemotoksinlerden oluşur. Sonuç olarak, bir Boomslang’ın ısırığından kaynaklanan iç ve dış kanama son derece yaygındır. Boomslang’ın zehiri de yavaş etkilidir ve semptomlar saatler sonrasına kadar ortaya çıkmaz (kurbanlarına sahte bir umut ve güven duygusu verir). Zehir etkisini göstermeye başladığında, ilk semptomlar mide bulantısı, baş ağrısı, uyuşukluk, yorgunluk, kafa karışıklığı ve sinirliliktir. Tedavi edilmeden bırakıldığında, yılanın zehiri sonunda kas sistemindeki dokulara saldırarak beyin de dahil olmak üzere vücudun çeşitli bölgelerinde kanamaya neden olur. Sonuç olarak, hemen uygun tıbbi tedavi aranmadığında ölümler yaygındır. Boomslang için panzehir bulunmasına rağmen, genellikle ek tedaviler (tam kan transfüzyonları dahil) gerektiren kurbanları ısırmak için yalnızca sınırlı destek sunarlar. Boomslang’ın coğrafi izolasyonu nedeniyle insan ısırıkları şükürler olsun ki nadirdir. beyin dahil. Sonuç olarak, hemen uygun tıbbi tedavi aranmadığında ölümler yaygındır. Boomslang için panzehir bulunmasına rağmen, genellikle ek tedaviler (tam kan transfüzyonları dahil) gerektiren kurbanları ısırmak için yalnızca sınırlı destek sunarlar. Boomslang’ın coğrafi izolasyonu nedeniyle insan ısırıkları şükürler olsun ki nadirdir. Sonuç olarak, hemen uygun tıbbi tedavi aranmadığında ölümler yaygındır. Ancak şükürler olsun ki Boomslang’ın coğrafi izolasyonu nedeniyle insan ısırıkları oldukça nadirdir.

Sonuç

Boomslang, güzel renklendirmesi, benzersiz özellikleri ve Sahra Altı Afrika’da doğal gelişme kabiliyeti nedeniyle dünyanın en büyüleyici hayvanlarından biridir. Son derece zehirli olmasına ve çoğu yırtıcıya karşı kendine hakim olabilmesine rağmen, tehlikeli durumlardan ve insan temasından tamamen kaçınma eğiliminde olması bakımından da son derece dikkat çekicidir. Bununla birlikte Boomslang, acil bakım hemen aranmazsa kurbanlarına ciddi zarar verebilecek oldukça güçlü bir zehir biçimine sahiptir; bu özelliği de bu küçük yılanı dünyanın en tehlikeli hayvanlarından biri yapıyor. Boomslang ile ilgili güncel bilgiler nispeten yetersiz olsa da, sonraki yıllarda ve on yıllarda bu inanılmaz hayvan hakkında hangi yeni bilgi biçimlerinin öğrenilebileceğini görmek ilginç olacak.