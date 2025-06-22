İZMİR (İGFA) -Bornova Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yakılarak katledilen 33 aydını, sanatçıyı, ozanı ve genci anmak için kapsamlı bir etkinlik programı düzenledi. 23 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında farklı günlerde müzik ve oratoryo etkinliklerinin yanı sıra, 2 Temmuz günü Anı ve Adalet Parkı açılışıyla toplumsal hafızaya kalıcı bir iz bırakılması amaçlanıyor.

"SİVAS’I UNUTMAMAK, ADALET TALEBİNİ DİRİ TUTMAKTIR"

Anma programına ilişkin açıklama yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 2 Temmuz’un sadece bir yas günü değil, aynı zamanda toplumsal yüzleşmenin sembolü olduğunu belirtti:

“Sivas Katliamı’nda yitirdiğimiz canları unutmadık, unutturmayacağız. Bu karanlık olayın üstünü zamanla örten değil, daha çok görünür kılan bir hafıza inşa ediyoruz. Sanatla, kültürle, ortak acılarla yüzleşerek, bir daha böyle acıların yaşanmaması için 2 Temmuz’un sesini büyütüyoruz. Açacağımız Anı ve Adalet Parkı, sadece bir mekân değil; toplumsal vicdanın sesi olacak. Bornova’da adalet, barış ve kardeşlik adına mücadelemiz sürecek.”