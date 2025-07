Böylece endeks, mart ayında yaşanan düşüşün görüldüğü seviyelere ulaştı. Son haftalarda 10.000 – 10.400 puan aralığında hareket eden BIST 100, bu bandın üzerine çıkarak yukarı yönlü yeni bir ivme kazandı.

Bankacılık endeksinde yükseliş %2 civarında gerçekleşirken, Sınai Endeks %2,40 prim yaptı. Hizmetler Endeksi ise %1,80 oranında yükselerek endeksin gerisinde kaldı. Analistler, endeksin 10.400 puan üzerinde kalıcı olması halinde 10.800 seviyesinin hedeflenebileceğini belirtiyor.

Bu hafta piyasaların gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararı ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch’in not değerlendirmeleri yer alıyor. Tacirler Yatırım, her iki kurumdan da not değişikliği beklememekle birlikte, City’nin geçtiğimiz hafta Moody’s’ten bir not artırımı beklentisi dile getirmesini önemli bir detay olarak yorumladı. Merkez Bankası’ndan 250 baz puanlık bir faiz indirimi öngörülse de, 300 – 350 baz puanlık daha agresif hamlelerin de olasılık dahilinde olduğu değerlendiriliyor.

İntegral Yatırım ise endeksin son düşüşlerden güçlü bir şekilde toparlandığını ve teknik göstergelerin pozitif eğilim sergilediğini belirtti. Bu kapsamda 10.400 puan üzerindeki kapanışların 10.800 seviyesine doğru bir hareketi beraberinde getirebileceği ifade ediliyor.

Öte yandan, Borsa İstanbul’da ikinci çeyrek bilançoları da gelmeye başladı. İlk bilanço açıklamasını yapan Türkiye Sigorta, yılın ilk yarısında 9 milyar 392 milyon 637 bin TL net kâr elde etti. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre %42,6’lık bir artışı ifade ediyor.