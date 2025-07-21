Binek otomobiller için herhangi bir değişiklik yapılmazken, 4x4 pick-up modellerinde ÖTV oranı dikkat çekecek şekilde artırıldı. Önceden yalnızca %4 ÖTV uygulanan bu araçlar artık %50 oranında vergilendirilecek. Bu değişiklik, özellikle yüksek donanımlı modellerin fiyatlarını ciddi oranda artırdı.

2022 yılında otomobiller için getirilen %60 ve %70’lik yeni matrah limitleri, zaman içinde araç fiyatlarının yükselmesiyle etkisini yitirmişti. 2023 Temmuz ayından bu yana %80’in altında ÖTV’ye sahip bir binek araç kalmadı. Yeni düzenleme bu yapıyı değiştirmedi ve kullanılmayan dilimler sistemden çıkarıldı. Ancak 4x4 pick-up segmenti için düşük vergi uygulaması sona erdi.

Bu kapsamda en büyük fiyat artışı Ford Ranger Wildtrak modelinde görüldü. 3.407.000 TL olan fiyatı 4.981.000 TL’ye çıktı ve 1 milyon 574 bin TL fark oluştu. Volkswagen Amarok da benzer şekilde 3.182.000 TL’den 4.589.000 TL’ye yükseldi ve 1 milyon 407 bin TL’lik bir artış yaşandı. Toyota Hilux, 2.362.000 TL’lik fiyatından 3.446.000 TL’ye çıkarak 1 milyon 84 bin TL arttı. Bu düzenlemeden en az etkilenen model SsangYong Musso Grand oldu. Eski fiyatı 1.849.000 TL iken yeni fiyatı 2.667.000 TL’ye yükseldi ve artış 818 bin TL olarak gerçekleşti.

ÖTV artışı, daha önce kamyonet ruhsatı sayesinde düşük vergi avantajı elde eden 4x4 pick-up modellerinin hem vergi avantajını ortadan kaldırdı hem de piyasada oluşan rekabet dengesizliğine müdahale etmiş oldu. Yeni düzenleme ticari kullanımdan bireysel kullanıma kadar bu segmentteki geniş kullanıcı kitlesini doğrudan etkiledi.