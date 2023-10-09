Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde, akraba aileler arasında yaşanan boşanma ve alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Olay, mahallede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında boşanma ve alacak meselesi bulunan iki akraba aile fertleri, cadde üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlar, bıçaklar, taşlar ve sopaların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesiyle sona eren kavga sırasında yaralanan 13 kişi hastanelere kaldırıldı. Ancak yaralılardan İbrahim Kurt (35), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemede, bir otomobil ile bir minibüste hasar tespit edilirken, çok sayıda boş kovan, sopa, bıçak ve silah ele geçirildi.

Kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.