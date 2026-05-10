Edinilen bilgiye göre Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir motosiklet, cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 5 yaşındaki Mustafa M.'ye çarptı. Kaza sonucu yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Emniyet ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ