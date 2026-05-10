BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Mısır’ın yürütücüsü olduğu "Çoklu Robotlar için Öngörülü, Duyarlı Adaptif Görev Atama" başlıklı proje destek kazandı. Doç. Dr. Nurettin Gökhan Adar ve Doç. Dr. Mustafa Özden’in araştırmacı olduğu proje kapsamında, çoklu robot sistemlerinde görevlerin daha verimli, dengeli ve öngörülü biçimde dağıtılmasını sağlayacak yapay zekâ destekli yenilikçi bir yöntem geliştirilecek. Bu yaklaşımın özellikle savunma teknolojilerinde, çoklu insansız kara araçları ve insansız hava araçlarının birlikte görev yaptığı operasyonlarda ve karmaşık saha yönetimi gerektiren uygulamalarda kullanılması hedefleniyor. Böylece robotlar arası koordinasyonun daha ileri bir seviyeye taşınması bekleniyor.

Görevler en uygun şekilde dağıtılacak

Proje Yürütücüsü Oğuz Mısır, çoklu robot sistemlerinin aynı anda birçok görevin yürütülmesinde önemli avantajlar sunduğunu belirterek, görevlerin doğru planlanmaması durumunda robotlar arasında iş yükü dengesizliği, gereksiz enerji tüketimi ve operasyonel çakışmalar yaşanabildiğini ifade etti. Projenin bu sorunlara çözüm üretmeyi hedeflediğini dile getiren Oğuz Mısır, "Geliştirilecek sistem, robotların konumlarını, görev durumlarını ve enerji tüketimlerini analiz ederek görevleri en uygun şekilde dağıtabilecek bir yapay zekâ karar mekanizmasına dayanacak. Böylece robotlar hem kendi durumlarını hem de birbirleriyle olan ilişkilerini dikkate alarak daha koordineli çalışabilecek" dedi.

Sistem gerçek robotlarla test edilecek

Çalışma, BTÜ ROTASAM bünyesindeki mobil robot sistemleri kullanılarak farklı senaryolarda test edilecek. Sistem önce simülasyon ortamında doğrulanacak, ardından gerçek robot platformlarında uygulanarak performansı değerlendirilecek. Proje sonucunda, çoklu robot sistemlerinde yalnızca görev dağıtımı yapan değil aynı zamanda sahadaki durumu analiz ederek buna göre karar verebilen akıllı bir yaklaşım geliştirilmiş olacak. Bu yaklaşımın, çoklu insansız kara araçları ve insansız hava araçlarının birlikte kullanıldığı operasyonlarda saha izleme, alan tarama, durumsal farkındalık üretimi ve ileri düzey operasyonel karar destek süreçlerine katkı sağlaması bekleniyor.

Rektör Çağlar’dan tebrik

Proje ekibini tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Bursa Teknik Üniversitesi olarak yapay zekâ, robotik ve akıllı sistemler alanında gelişmiş bir üniversiteyiz ve bu proje, çoklu robot sistemlerinin sahadaki görevlerini daha akıllıca planlamasını sağlayarak verimliliği artırmanın yanı sıra operasyonel karar süreçlerine de önemli katkılar sunacak. Bu projemizde de olduğu gibi üniversitemiz, sadece teknoloji üretmekle kalmayıp, aynı zamanda toplum ve sektörler için somut çözümler geliştirmeye devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA