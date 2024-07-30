Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tv100'de katıldığı Gürkan Hacır'la Taksim Meydanı programında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarını değerlendirdi. Bozbey, SGK borçlarının tahsil edilmesi durumunda belediyelerin maaş ödemekte zorlanacağını belirtti.

Programda Gürkan Hacır'ın "Büyükşehir Belediyesi olarak ne kadar borcunuz var?" sorusuna yanıt veren Bozbey, "31 Mart itibarıyla SGK’ya olan borcumuz hem belediye hem şirketler iştirakler de dahil olmak üzere 2 milyar 368 milyon, vergi borcumuz 2 milyar 165 milyon toplam olarak vergi ve sigorta borcumuz 4 milyar 533 milyon. Bunlar sadece SGK ve vergi borcu. 31 Mart itibarıyla toplam borcumuz 30 milyar TL civarı" ifadelerini kullandı.

Bozbey, belediyenin mali disiplin politikası uyguladığını belirterek, "Biz hem borcu azaltacağız, aynı zamanda Bursalıların gülümsemesi için gereken hizmetleri de vereceğiz bizim anlayışımız bu. Onun için mali bir disiplin politikası uyguluyoruz hem borçlarla ilgili hem de yapacağımız işlerle ilgili aynı zamanda işlerin niteliğini artırma ve yapılan işlerin maliyetini düşürme konusunda da çalışmalarımız var." dedi.

Hacır'ın, "Sayın Bozbey, ‘Bütün borçlarımız tahsil edilirse biz maaş ödeyemeyiz’ diyorsunuz ve bir yapılandırma teklif ediyorsunuz." ifadesi üzerine Bozbey, "Biz 17 Temmuz’da Tekirdağ’da bir toplantı yaptık orada AK Partili belediyeler de vardı. Beraber bir karar aldık, dedik ki belediyelerden gelen şikayetler iletiliyor bize. 207 civarında belediye var Marmara’da, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak Marmara belediyelerinin temsilcisiyim ben, dedik ki eğer bu durumda gerçekten ekonominin bu denli kötü gittiği ve İller Bankası payının da düştüğü bir ortamda belediyelerimiz SGK ve vergi borçlarından dolayı çok sıkıntıya düşecek. O yüzden metin hazırlayıp bakanlığa ilettik dedik ki biz bir an önce hem SGK hem de vergi yapılandırması yapılsın. Borçların tahsil edilmesi durumunda belediyelerin bırakın çöp toplamayı, yeşil alanları sulamayı inanın bana kendi personelinin maaşını dahi ödeyemez duruma gelecek." diye konuştu.