Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin güncel borcunu açıkladı. Bozbey, “7.1 Milyarla başlayıp 20 Milyarla devam eden sürecin 25 Milyarı aştığını görüyoruz” dedi.



ULAŞILABİLEN BORÇ 25 MİLYAR TL

Basın toplantısı düzenleyen Başkan Bozbey, “Her geçen gün tespit ettiğimiz borç büyümeye devam etti. Bursalılar, şu an burada bulunan pek çok basın mensubunun yer aldığı önceki belediye başkanı toplantısında, 7.1 Milyar TL borç olduğunu belirtmişti. Bilirkişiler borcun 25 Milyar TL'den fazla olduğunu belirtti. Bizim ekibimiz gece gündüz çalışarak anca ulaşabildik. Tablonun tamamı ortaya çıkınca paylaşacağız. Ulaşabildiğimiz borç bilgilerini ayrı ayrı ekranda göreceksiniz. İncelemelerimiz henüz tamamlanmadı. 7.1 Milyarla başlayıp 20 Milyar'la devam eden sürecin 25 Milyar'ı aştığını görüyoruz. Bu para nerede harcandı? Bir karış metro mu yapıldı? Trafik sorunu mu çözüldü? Sahiller mi güzelleşti? Bu parayla neler yapılabilirdi? 25 Milyar TL ile 19 km metro hattı yapılabilirdi, 110 km hafif raylı sistem, 2100 adet 1 metrekareden kreş yapılabilirdi. Keşke, bu borç yatırımlar sonucunda olsaydı” dedi.