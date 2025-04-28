

Başkan Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak son dönemde büyük bir mali disiplin uyguladıklarını belirterek, belediyenin borcunu %15, iştiraklerin borcunu ise %19 oranında azalttıklarını vurguladı. Ancak, döviz üzerinden alınan krediler nedeniyle BUSKİ’nin borcunun %55 oranında arttığını da sözlerine ekledi. Bu durumu, mevcut yönetimin iş yapış tarzıyla ilişkilendiren Bozbey, liyakatle iş yapma kültürünün bitmiş olduğunu ve belediyede siyasi ilişkilerle oluşturulmuş bir yönetim anlayışının hakim olduğunu ifade etti.

Belediyede işini iyi yapanların kenara itilip, tamamen siyasi bağlantılarla bir yapı kurulduğunu belirten Bozbey, kurumun yapısının, bir ilçe belediyesinin yapısına benzediğini söyledi. Başkan Bozbey, daire başkanları ve bürokratlar arasında iletişim eksikliği ve hedefsiz, dağınık bir yapı ile karşı karşıya olduklarını da aktardı.

Göreve geldiklerinde doğru tedavi için doğru teşhisi koyduklarını ve belediyenin durumunu “röntgen” çekerek tespit ettiklerini belirten Bozbey, karşılaştıkları tablonun daha da vahim olduğunu ifade etti. Ancak, bir yıl içinde büyük bir başarı göstererek, belediyenin %90’lık kısmını çözmeyi başardıklarını söyledi. Bozbey, belediyeyi elektroşokla hayata döndürdüklerini ve Bursa’yı sevmenin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini vurguladı.

ÖNCELİKLİ HEDEF: PLANLI VE PROGRAMLI BİR YAPI KURMAK

Başkan Bozbey, göreve geldikleri ilk yılın sonunda planlama ve strateji oluşturma çalışmalarına başladıklarını belirterek, geleceği doğru inşa etmek için sağlam bir temel oluşturmanın önemini ifade etti. Stratejik planlar ve 1/100 binlik çevre düzeni planları başta olmak üzere, tüm süreçlere Bursalıların fikirlerini ve katkılarını alarak yön verdiklerini söyledi. Bu yaklaşımın, sadece kurumsal düzenleme ile değil, aynı zamanda kentin gelişimi için gerekli yatırım önceliklerini belirlemekle de ilgili olduğunu belirten Bozbey, israf ve savurganlığın önlendiğini ve mali disiplinin sağlandığını ifade etti.

MALİ DİSİPLİNLE TASARRUF VE KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mali disiplin sayesinde kaynakları doğru alanlara yönlendirdiğini belirten Bozbey, gider azaltıcı ve gelir artırıcı faaliyetlere odaklandıklarını söyledi. Örnek olarak, yüksek maliyetle yapılan ancak ilerleyemeyen kentsel dönüşüm projelerini tekrar ele aldıklarını ve dönüşümleri kat karşılığı ihalelerle yaparak belediyenin kasasından büyük bir bedel çıkmasının önüne geçtiklerini vurguladı.

Ayrıca, önemli bir gider kalemi olan canlı yayın aracı, sahne, ışık ve ses sistemlerini belediyenin bünyesine kattıklarını ve bu adımla ciddi bir tasarruf sağladıklarını belirtti. Atıl durumda çürümeye terk edilmiş iki tırı ise sahneye dönüştürerek gezici sahne olarak kullanmaya başladıklarını aktardı. Bu adımlarla, belediye kaynaklarını daha verimli hale getirdiklerini söyledi.

KATILIMCILIK VE İLÇELER ARASI EŞİTLİK

Bozbey, Bursa’daki 17 ilçenin her birinin seçilen belediye başkanlarının kendileri için değerli olduğunu ve katılımcılığı önemsediklerini belirterek, hiçbir ilçeyi ötekileştirmeyen bir hizmet anlayışına sahip olduklarını ifade etti. Bu doğrultuda, her üç ayda bir 17 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldiklerini, ilçelerin sorunlarını birlikte tartıştıklarını ve öncelikleri belirlediklerini aktardı. Bursa’nın ancak el birliğiyle büyüyüp güçleneceğine inandıklarını vurgulayan Bozbey, tüm projelerini ve etkinliklerini 17 ilçenin de faydalanacağı şekilde planladıklarını söyledi.

Muhabir: ŞERİFE ÖZ