İnegöl Belediyesi tarafından ilk kez 2020 yılında hayata geçirilen Nöbetçi Kitaphane uygulaması, bugün kent genelinde farklı noktalarda hizmet vererek günlük yüzlerce kullanıcıyı ağırlıyor. Ders çalışma alanlarının yanı sıra kitap okuma, araştırma yapma ve sosyal etkileşim imkânı sunan merkezler, 7’den 77’ye herkes için kütüphane anlayışıyla dikkat çekiyor. Farklı yaş gruplarından kullanıcılar, Nöbetçi Kitaphaneleri hem kullanıyor hem de tavsiye ediyor.

KÜTÜPHANE SADECE DERS ÇALIŞMA ALANI DEĞİL

Kitaphanenin müdavimlerinden Din Hizmetleri Uzmanı Handan Altunsoy, Nöbetçi Kitaphanelerin kişisel gelişim açısından önemli bir rol üstlendiğini belirterek, “25 yıldır İnegöl’de yaşıyorum. Aktif olarak kütüphaneyi kullananlardanım. Yüksek lisans sürecimde de çok faydalandım. Çocuklarım da çalışma alanlarını burada değerlendiriyor. Kütüphane personelinin ilgisi ve rehberliği öğrenciler için çok kıymetli. Buralar sadece kitapların olduğu yerler değil, kişilerin kendilerini geliştirdikleri özel mekânlar” dedi.

“EĞİTİME VERİLEN DEĞERİ HİSSEDİYORUZ”

Özlem Aydıner isimli kullanıcı ise kitaplarla olan bağının uzun yıllara dayandığını ifade ederek, “Kitaplarla serüvenim okul yıllarıma dayanıyor. Burada istediğim kitapları bulabiliyorum. Eğitime verilen değeri burada net şekilde hissediyoruz” diye konuştu.

“EMEKLİLİKTE KİTAPLARA DAHA FAZLA ZAMAN AYIRDIK”

Emekli öğretmen Ahmet Yıldız, Nöbetçi Kitaphanelerin çok yönlü bir yaşam alanı sunduğunu belirterek, “İnegöl’de 40 yıl görev yaptım. Emeklilikte kendimi kitaplara verdim. Burada istediğimiz kitabı alıp okuyabiliyoruz. Buranın eski hâlini de biliyorum, yapılan çalışmalarla çok güzel bir ortama dönüştü. Ben burada kitap okurken torunum da diğer merkezde ders çalışıyor. Her yaşa hitap eden bir yapı” dedi.

“OKUMAK HAYATI ANLAMANIN ANAHTARI”

Tarih öğretmeni Ahmet Cangüloğlu ise Nöbetçi Kitaphanelerin kendisi için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “1951 doğumluyum. Bana oğlum söyledi böyle bir mekanın olduğunu. Ben de böyle bir yerin bana çok lazım geldiğini bildiğim için geldim. Tam kitabımı okuyacağım ortam. Belediyemize böyle bir ortam hazırladığı için teşekkür ediyorum. Bu kültürün çocuklarımızda da yerleşmesi bizi çok mutlu eder” ifadelerini kullandı.

Davut Aydın isimli kütüphane kullanıcısı da okumanın önemine dikkat çekerek, “Okumanın yaşı yoktur. Bu merkezlerin imkanları çok iyi. Gece geç saatlere kadar açık olması öğrenciler için büyük avantaj” dedi. 62 yaşındaki Hüseyin Miran isimli vatandaş da kitaphanelerin sosyal yönüne dikkat çekerek, “5-6 yıldır neredeyse her gün gelirim. Kahvemi alır kitap okurum, bulmacamı çözerim. Gençlerle sohbet etmek çok güzel. Buranın atmosferi beni bağlıyor” diye konuştu.

YAŞAM BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ GÜÇLENİYOR

İnegöl’de Nöbetçi Kitaphaneler, yalnızca sınavlara hazırlık yapılan alanlar değil; aynı zamanda yaşam boyu öğrenme kültürünü destekleyen, her yaştan vatandaşın bir araya geldiği sosyal ve kültürel merkezler olarak öne çıkıyor. Sessiz çalışma ortamı, zengin kitap koleksiyonu ve erişilebilir yapısıyla dikkat çeken kitaphaneler, İnegöl’de kitap okuma alışkanlığının yaygınlaşmasına da katkı sunuyor.