Bursa'da kurulan Agora Antika Pazarı, 10 yaşında. Türkiye'nin birçok ilinden antikacı ve koleksiyonerleri bir araya getiren pazar, yıllar içinde büyüyerek ülkenin önemli antika buluşma noktalarından biri haline geldi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan ve her ayın üçüncü pazar günü kurulan Agora Antika Pazarı, 10 yılı geride bıraktı. Antika tutkunlarını ve koleksiyonerleri bir araya getiren pazar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen esnaf ve ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Pazarın ilk günlerinden bu yana tezgah açan antikacılardan Nair Koçoğlu, yaklaşık 50-60 yıldır antikacılık yaptığını belirterek, 'İlk açıldığı günden beri 10 yıldır Agora Çarşısı'ndayım. Bir iki pazar hariç her pazar burada oldum. İlk başta bu kadar yoğun olacağını tahmin edemiyorduk. Zaman içerisinde daha da gelişeceğini düşündük ve bugün neredeyse boş yer kalmadı. Çok fazla talep var, çok memnunuz. Bursa'nın dışında da ülkenin her yerinden gelen esnaflar var. Genelde antika ve antikaya benzer ürünler satılıyor. Herkes kesesine göre bir şeyler bulabiliyor' dedi.

Bursa Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Başkanı Erdal Sadıç ise pazarın 2016 yılından bu yana kesintisiz olarak kurulduğunu ifade ederek, '17 Temmuz 2016'dan beri pazarımız aralıksız hizmet veriyor. Bu pazarı kurduğumuzda bu kadar büyük değildi. Şu an gördüğünüz gibi neredeyse boş yer yok. Çok güzel bir seviyeye ulaştık. Türkiye'nin neredeyse her yerinden insanlar geliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Kütahya, Afyon ve Akdeniz Bölgesi'nden gelenler var. Demek ki memnunlar ki gelmeye devam ediyorlar' diye konuştu.

Pazarın kuruluş hikayesini de anlatan Sadıç, 'Biz burayı kurmadan önce Ankara ve İstanbul'daki antika pazarlarına giderek tezgah açıyorduk. Sonra Bursa'da neden olmasın diye düşündük. Nilüfer Belediyesi de bize destek vererek bu alanı tahsis etti. İlk başta bu kadar büyüyeceğini hayal bile edemiyorduk. Bugün Türkiye'nin önemli antika pazarlarından biri haline geldi. Her ayın üçüncü pazar günü kurulmaya devam ediyor' ifadelerini kullandı.

Pazarın ilk tezgah sahiplerinden Ahmet Ali Çağın ise eski radyoları restore ederek yeniden çalışır hale getirdiğini söyledi. Çağın, 'Bir zamanlar evlerin en değerli köşelerini süsleyen radyoları onarıp yeniden hayata döndürüyorum. İnsanlar görünce çok mutlu oluyor. Açıldığından beri buradayım. Pazardaki ilk tezgah, yani 1 numaralı tezgah benim. İlk yıllarda çok bilinmiyordu ancak zamanla tanındıkça gençler de yaşlılar da gelmeye başladı. Türkiye'nin her yerinden bu pazara gelen insanlar var. İnsanlar eski cihazlarını atmasınlar, değerlendirsinler' şeklinde konuştu.

10 yılda önemli bir büyüme kaydeden Agora Antika Pazarı, bugün Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen antikacıları ve koleksiyon meraklılarını Bursa'da buluşturarak geçmişin izlerini geleceğe taşımaya devam ediyor.