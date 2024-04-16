Bursa Büyükşehir Belediyesi ilçelerle koordinasyonun sağlıklı sağlanması amacıyla düğmeye basıyor. İlk etapta AK Parti’nin yeniden kazandığı ilçeler İnegöl, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Büyükorhan, Keles, İznik, Orhaneli ve Orhangazi ilçeleri ile İYİ Parti’nin kazandığı ilçeler Karacabey ve Yenişehir için Büyükşehir Belediyesi’ni temsil edecek koordinatörlerin atanması bekleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in CHP’nin kazandığı diğer ilçelere de koordinatör ataması da bekleniyor.

Henüz ilçe teşkilatlarıyla konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunulmadığı öğrenilirken, kulislerde İnegöl için 4 isim öne çıktı. Daha önce Kurşunlu’da belde statüsüyken 2 dönem(10 yıl) belediye başkanlığı yapan, 5 yılda İnegöl ve Bursa Büyükşehir Meclis üyeliği yapan Erkan Dönmez ile 31 Mart seçimlerinde İnegöl Belediye Başkan Adayı olan Ali Doğan, Sabri Ürpermez ve Armağan Dursun gibi isimler İnegöl için konuşulmaya başlandı.

Kaynak: Yavuz Yılmaz