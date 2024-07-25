Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Bursa’yı ortak akılla yönetmek amacıyla başlattığı ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin üçüncü durağında Mustafakemalpaşa'daydı. Belediye personelleri ile birlikte ilçe sakinlerini dinleyen Bozbey, projenin amacının hizmetleri yerinde görmek ve sürdürülebilirliklerini takip etmek olduğunu belirtti. Proje kapsamında her 15 günde bir ilçelerde bulunacaklarını açıkladı.

Başkan Bozbey, iki haftada bir kentin farklı ilçelerinde vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinliyor. Daha önce Büyükorhan ve Keles ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen Bozbey, bu kez Mustafakemalpaşa’da vatandaşların sorunlarını dinledi. Bozbey, program çerçevesinde belediye başkanı, milletvekili, parti meclis üyeleri ve kaymakam ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca muhtarlar dernekleri ve ziraat odası başkanı ile bir araya geldi.

Bozbey, Mustafakemalpaşa’daki çiftçilerin sorunlarına dikkat çekerek, çiftçilerin fiyatlar ve üretim rekoltesi konusunda mağdur olduklarını belirtti. Çiftçilerin ürünlerinin tarlada kalmaması ve çöpe gitmemesi için hızlıca harekete geçtiklerini söyleyen Bozbey, kavun ve karpuzları satın alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını ifade etti. Bu projeyle çiftçilere destek olmayı hedeflediklerini belirten Bozbey, çiftçilerin gelecek yıl da üretim yapmalarını sağlamak için hazırladıkları projeleri yakında faaliyete geçireceklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilerin yanında olduğunu vurgulayan Bozbey, çiftçilere yönelik projeler kapsamında yassı ve yuvarlak hortumlar üreterek ücretsiz dağıtacaklarını ve sıvı gübre çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı. Bu projelerle çiftçilerin mağduriyetini gidermeyi amaçladıklarını belirtti.