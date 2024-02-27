Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Türkiye’de örnektir. Bu modeli diğer ilçelerde de yaptığımız takdirde salon ihtiyacı azalacaktır. Çok daha rahat çalışma imkanı bulunacaktır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ’Bozbey Burada’ adlı dijital platformda gençlerle buluştu. Gençlerin taleplerini ve sorunlarını dinleyen Bozbey, çözüm önerilerini de anlattı. Üniversiteli gençlerin yoğun olarak yer aldığı Görükle’de, Nilüfer Belediye Başkanlığı döneminde yapılan icraatlarını artarak devam edeceğini belirten Bozbey, “Öğrencilere soracağız ve onlar ne derse onu yapacağız. Gençlerin sosyal, kültürel, sportif alanlara erişimlerini en kolay şekilde sağlamak en büyük hedeflerimizden birisidir. Bursaray, Üniversite’nin içine gitmiyor. Metro hattının İzmir yoluna kaydırılması yanlıştı. Yer altından giden projeyi, yukarı kaldırıp İzmir yoluna aldılar. İtiraz etmemize rağmen yapıldı. Eğer Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin kuzey tarafından devam eden bir hat olsaydı hem KYK yurtlarına hem de diğer fakültelere daha yakın bir yere konumlanacaktı. Maalesef bilimsel projelere aykırı olarak gerçekleştirdiler. Tekrar söylüyorum; oraya yapıldıktan sonra tekrar hattı değiştirmek çok mümkün değil. O hat bizim talep ettiğimiz gibi yapılsaydı, raylı sistem Görükle’ye kadar gelmiş olacaktı.” dedi.

"Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Türkiye’ye örnektir"

Başkan adayı Bozbey, derneklerin faaliyetlerini yapabilme konusunda duydukları sıkıntıları bildiklerinin altını çizerek, "Sadece ulaşım ve mekan temini değil, gençlerin talepleri üzerinden hareket edeceğiz. Nilüfer Dernekler Yerleşkesi Türkiye’de örnektir. Bu modeli diğer ilçelerde de yaptığımız takdirde salon ihtiyacı azalacaktır. Çok daha rahat çalışma imkanı bulunacaktır. Siz hiç merak etmeyin" diye konuştu.

Seçimlerde sandık güvenliği konusuna da değinen CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Gençlerin hassasiyetlerini anlıyor, biliyoruz. Biz vatandaşlarımızı gönüllü platformuna davet ediyoruz. Özgürlüğümüz ve demokrasimiz adına iyi bir seçim geçirmek arzusundayız. Kimsenin oyu bir başkasına yazılmasın. Herkesin oyu korunsun" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin ne beklediğini anlamamız gerekiyor"

Göreve geldikleri takdirde 5 yıllık idari yönetimlerinde sosyal belediyecilik anlayışı ışığında üniversite topluluklarında yer alan gençleri, belediyenin çözüm ortağı konumunda olacağını belirten Bozbey, “Kent yöneticisiyken, Uludağ Üniversitesi topluluklarıyla çok iyi ilişkiler kurmuştuk. Sorunlarını dinledik, önerilerini aldık. Şimdi büyükşehir dönemimizde bunu sürekli yapmak istiyoruz. Gençlerin ne beklediğini mutlaka anlamamız gerekiyor. Projelerine büyükşehir olarak tam destek olacağız.” şeklinde konuştu.

Bursa Gençlik Platformu Üyeleri’nin üzerinde durduğu bir diğer konu da ’Gelecek kaygısı’ oldu. Gençlere yeniden hayal kurduracaklarını ifade eden Bozbey, “Üzülerek belirtmek isterim ki gençlerin birçoğu yurt dışına gitmek istiyor. Gençler artık ülkemizde hayal kuramıyor. Bizim zamanımızda hayal kurar ve bunları gerçekleştirirdik. Şimdiki gençlerin hayal kuramadığını görmek beni derinden üzüyor. Biz gençlere yeniden hayal kurdurmak zorundayız. Gençleri hayal kurmaya özendirmemiz lazım” dedi.

Bursaspor’a destek sözü

Bursaspor için hayata geçirilecek planlardan da söz eden Bozbey, “Bursa ayağa kalkacak, Bursaspor da ayağa kalkacak. Bu kentin takımı bu kentin markasıdır. Bursaspor’a muhakkak sahip çıkacağız. Bursasporlular hiç merak etmesin. Eski güzel günlerine döndüreceğiz. Şeffaf yönetim olursa ve de siyasiler çıkarları haricinde saf destek verirse, kulübün kurtuluşu olacaktır. Stadyumdaki ilk locayı alan Nilüfer Belediyesi’dir. Yıllarca verdiğimiz desteği devam ettireceğiz. Yaptığımız destekler Bursaspor’a helal olsun” dedi.

Festival açıklaması

Türkiye’nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Bursa’da da iptal edilen festivallerin sorulması üzerine, Bozbey şu yanıtı vererek sözlerini noktaladı; "Festivaller azalmayacak, artacaktır. Mutlaka festivaller devam edecek. Ertelenen veya yapılmayan farklı gündemlerle ortadan kaldırılan festivaller için düşüncem çok net; gençlerin eğlenebileceği ortamları kısıtlarsanız onları farklı alanlara itersiniz. Nilüfer’de bunu yıllarca yaptık. Dağ yöresindeki gençlerimiz de bunu istiyor. Bursa festivalini 17 ilçeye yayma arzusundayız. Yaz festivallerimiz mutlaka olacaktır. Eğer bu yaşta gençlerimizin özgürlüklerini kısıtlarsak ileriki yaşlarda daha farklı sosyal sorunları çıkar.”