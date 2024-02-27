MALZEME LİSTESİ: 1 kg dolmalık biber 500 gr. tavuk but 1,5 su b. pirinç 2 soğan 2 domates 1 kırmızı biber 1 çorba k. domates salçası 1 tutam maydanoz 1 tutam nane 1 tutam dereotu tuz karabiber zeytinyağı SOSU İÇİN: 1 çorba k. domates salçası 2 domates tuz su zeytinyağı HAZIRLANIŞI: Dolmalık biberleri ayıklıyoruz. Kapak kısmındaki çekirdeklerini temizliyoruz. İç harcı için, domatesleri soyuyoruz. Pirinci yıkıyoruz ve süzüyoruz. Kırmızı biberi, soğanları, domatesleri, naneyi, maydanozu, ve dereotunu doğruyoruz. Tavuk etini doğruyoruz ve sonra satırla ince ince kıyarak kıyma haline getiriyoruz. Kırmızı biberi de tavukla karıştırıp tekrar kıyıyoruz. Karıştırma kabına tavuk-kırmızı biber karışımı koyuyoruz. Doğradığımız domatesi ve yeşillikleri ilave ediyoruz. Pirinci, salçayı, tuzu ve istediğimiz baharatları katıyoruz. Zeytinyağını da döktükten sonra harcımızı karıştırıyoruz. Biberlerin içine harcımızı dolduruyoruz. Ayırdığımız biberlerin kapak kısımlarını üstlerine kapatıyoruz. Fırın kabına dolmaları diziyoruz. Sosu için, domatesleri soyuyoruz ve doğruyoruz. Tavaya zeytinyağı koyuyoruz. Domatesi ve salçayı koyup pişiriyoruz. Tuzunu atıyoruz. Suyla kıvamını açıyoruz. Biber dolmalarının üzerine sosu gezdirerek döküyoruz. Üzerini ıslatılmış yağlı kağıtla kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.

Kaynak: Haber merkezi