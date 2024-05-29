Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarmıştı. Satışa çıkan 2 makam aracının satış fiyatları belli oldu. İşte detaylar…

Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Turizm San. ve Tic. A.Ş. (BURULAŞ) tarafından ihale ile satılacak olan 16 BBB 01 plakalı 2018 model Mercedes-Benz S 400 D Matic'i 6 milyon 644 bin TL'den, 16 BSB 50 plakalı 2020 model Volkswagen Caravelle 4 motion ise 2 milyon 364 bin TL muhammel bedelle satılacağı duyuruldu.



İHALE TARİHİ

BURULAŞ tarafından kapalı zarf ile teklif alma ve sonrasında pazarlık yöntemi ile satılacak olan araçlar için kapalı zarf teklifler en geç 03.06.2024 tarihinde saat 15:00’ a kadar BURULAŞ Satınalma Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekiyor.



“İLK OLARAK İSRAFA SON VERECEĞİZ”

Başkan Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, “Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa’mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum” ifadesini kullanmıştı.