Bozbey yaptığı paylaşımında, uygulamayı “barbarlık” olarak nitelendirerek uluslararası hukuka aykırı bu eylemi tüm kalbiyle lanetlediğini ifade etti. Milletvekillerinin ve gönüllülerin rehin alınmasının hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bozbey, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Lanet olsun barbarlığa! Aralarında Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün’ün de yer aldığı gönüllülerin İsrail güçleri tarafından rehin alınması hiçbir koşulda kabul edilemez! Şanlı Gazi Meclisimiz TBMM'nin üyelerini kaçıracak kadar zıvanadan çıkan İsrail yönetiminin uluslararası hukuku ayaklar altına alan bu terör eylemini tüm kalbimle lanetliyorum. Soykırıma karşı insanlığın sesi olan, her türlü riski göze alarak ve büyük fedakarlıkla umut olmak için yola çıkan milletvekillerimizin bir an önce serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Yerimiz mazlumların yanıdır. Yerimiz Filistin yanıdır.

Bozbey, paylaşımında ayrıca rehin alınan milletvekillerinin serbest bırakılması çağrısında bulunarak mazlumların yanında olduğunu vurguladı.