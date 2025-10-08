Mustafakemalpaşa ilçesindeki üreticilere ise önümüzdeki günlerde 5 ton İtalyan çimi tohumu teslim edilecek.

Bursa’da nitelikli tarımın yapılmasını ve çiftçinin daha fazla gelir elde etmesini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yetiştiricilere yönelik desteklerini sürdürüyor. Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer ilçelerinde yeterli mera ve kaba yem imkânı bulunmayan mahallelerin kaba yem açığını kapatmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; Nilüfer Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) ve NİLKOOP işbirliğiyle, üreticilere İtalyan çimi (Lolium multiflorum) tohumu dağıttı.



Yüzde 70’i hibeli

Yerel üretimi artırmayı, yem maliyetlerini düşürmeyi ve tarımsal verimliliği geliştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, Nilüfer ilçesindeki üreticilere 4 ton ve Mudanya ilçesindeki üreticilere 5 ton toplam 9 ton İtalyan çimi tohumu yüzde 70’i hibeli olarak üreticiye teslim edildi. Önümüzdeki günlerde ise Mustafakemalpaşa ilçesindeki üreticilere de 5 ton İtalyan çimi tohumu dağıtılacak.

Kaliteli yem temini sağlıyor

Yüksek verim, besin değeri ve adaptasyon kabiliyetine sahip olan İtalyan çimi, hem bitkisel üretimi hem de hayvancılığı destekliyor. Ekildikten kısa süre sonra biçilip tekrar sürgün veren İtalyan çimi, yılda 3-5 defa biçilerek çiftçiye büyük katkı sunuyor. Yeşil yem, silaj ve kuru ot olarak da değerlendirilen İtalyan çimi, kış aylarında da kaliteli yem temini sağlıyor.

"Hayırlı ve bereketli olsun"

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, dağıtımı yapılan çim tohumlarının üreticilere can suyu olacağını söyledi. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçileri her zaman desteklemeye devam edeceklerini belirten Saldız, "Üreticilerimizin omuzlarındaki yükü azaltmak ve üretimi artırmak istiyoruz. Üreten Bursa, güçlü bir Bursa demektir. Proje kapsamında 3 farklı noktada yüzde 70 hibeyle 560 üreticimize toplam 14 ton İtalyan çimi tohumu dağıtıyoruz. İlçe belediyelerimizle birlikte çiftçimize yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in tek amacı var. Üretime katkı sunmak, üreticinin yanında olmak, kentimizde üretimi artırmak. Damla sulama boruları ve sıvı gübre üreterek halkımızla buluşturduk. Bu tür çalışmalar artarak devam edecek. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve NİLKOOP Başkanı Süleyman Ayyılmaz, proje sayesinde yem maliyetlerinin düşeceğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve emeği geçenlere teşekkür etti.