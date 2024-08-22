Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Genel Sekreter Yardımcıları da yer aldı. Başkan Bozbey, Vali Ayyıldız'ın Bursa için önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade ederek, Bursa'nın huzur ve güvenliğini artıracak projeler üzerinde iş birliği yapmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti. Görüşmede, kente hizmet etme adına yapılacak ortak çalışmaların önemine vurgu yapıldı.

Muhabir: şerife öz