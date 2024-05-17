İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bozdoğan-39" operasyonları kapsamında, 22 ilde bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 239 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi önemli şehirlerin de aralarında bulunduğu 22 ilde, bölücü terör örgütüyle mücadele kapsamında titiz bir çalışmanın yürütüldüğünü belirtti.

Bu çalışmaların sonucunda söz konusu illerde örgüt adına çeşitli faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik "Bozdoğan-39" operasyonlarının düzenlendiğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 239 şüphelinin yakalandığını aktardı.

Ayrıca operasyonlar sırasında 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevrilen tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ile birlikte çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, operasyonlarda emeği geçen polis ekiplerini tebrik ederek, güvenlik güçlerinin Türkiye'nin huzuru, birliği ve beraberliği için terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

Yerlikaya'nın X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;

22 ilde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-39” operasyonlarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı.️

Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.️

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Bitlis, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van olmak üzere 22 ilde düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;

📌Yurt dışında bulunan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının illegal yollarla ülkemize geçişine aracılık ettikleri,

📌Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri,

📌Bölücü Terör Örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yaptıkları,

📌Kanunsuz gösterilere katıldıkları,

📌Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) “Siyasi Alan Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdikleri,

📌Sosyal medya hesapları üzerinden ve Nevruz etkinliklerinde terör örgütünün propagandasını yaptıkları,

📌Geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri ve

📌Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

📌2 adet ruhsatsız tabanca,

📌3 adet kurusıkıdan çevirme tabanca,

📌2adet ruhsatsız tüfek,

📌Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.