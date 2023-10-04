Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından bir metal tesisinin personeline uygulamalı yangın eğitimi verildi.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün deneyimli personelleri tarafından tesisin bahçesinde verilen eğitim çalışmasına iş yerinde görev yapan tüm personel katıldı. Eğitim çalışmasında personele öncelikle yangın anında ne yapmaları gerektiği ve yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı, anlatılarak yanma ve yangın, yangın çeşitleri, yangının nedenleri ve alınacak önlemler, yangına müdahale organizasyonu ve yangın güvenlik konuları, yangında kullanılan söndürme cihaz ve ekipmanının kullanılması, gaz ve duman dolu ortamlarda hareket tarzı, tehlikeli kimyasallar ile uygulamada dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı. Yangınlara müdahalelerde yapılan hatalı davranışlar ve su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün de anlatıldığı eğitim çalışmasında personel yangın söndürme hortumunu kullanarak pratik yaptı.