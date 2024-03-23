Bozüyük Belediyesi sosyal yardım çalışmaları kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak hazırlanan bayram paketlerinin dağıtımına başladı.

İhtiyaç sahibi ailelere içerisinde et ve sucuk ile bayram için şeker ve çikolata bulunan bayram paketleri Ramazan Bayramı öncesinde Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde teslim edildi. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerince yapılan bayram paketlerinin dağıtım çalışmalarını ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, dağıtım ekibine “kolay gelsin” diyerek iyi çalışmalar diledi. Bayram paketini almaya gelen vatandaşlarla da görüşen Başkan Bakkalcıoğlu hemşehrilerine ‘hayırlı ramazanlar’ dileyerek ihtiyaç sahibi tüm hemşehrilerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Bozüyük Belediyesi sosyal yardım projeleri kapsamında dağıtımına başlanan bayram paketi dışında Can Suyu ve Kış Desteği yardımlarına ek olarak yaklaşık 1400 aileye de Ramazan Yardımı gerçekleştirecek. Ramazan Yardımları Can Suyu banka kartlarına 25 Mart 2024 Pazartesi gününden itibaren yatırılacak.