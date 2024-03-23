Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu kapsamında, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor! Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"