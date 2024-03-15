Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen iftar programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Cemevi’ndeki iftar programına, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve eşi Merih Bakkalcıoğlu, Bozüyük Hacı Bektaş-ı Veli Derneği Başkanı Ali Merdan Erdoğan, dernek yönetimi ve yüzlerce vatandaş katıldı. İftar öncesinde Cemevi’ne gelen Başkan Bakkalcıoğlu, ilk olarak salonda bulunan tüm masaları tek tek dolaşarak davetlilerle görüştü, ‘hayırlı ramazanlar’ diledi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açılarak dua edildi. Hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından misafirlere hitaben kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu birlik, beraberlik ve huzur içinde nice ramazanlar temennisinde bulundu. Başkan Bakkalcıoğlu ardından iftara katılan hemşehrileriyle sohbet ederek soruları yanıtladı.