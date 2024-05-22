Bilecik Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda görev yapan öğretmenler tarafından fotoğraf sergisi açıldı.

Okulda açılan sergide, öğretmenler Savaş Ceylan, Onur Güler, Yunus Turhan’ın Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde farklı zamanlarda çektikleri birbirinden güzel fotoğraflar yer aldı. Sergiye gelen davetliler eserleri yakından incelediler. Sergi açılışında yapılan konuşmada; “Bir öğretmen sadece tahta başında değil, bazen bir dağ başında, bazen bir su kenarında, bazen bir çiçeğin renginde gösterir maharetini. Gören gözümüz olur, yansıyan ışığımız. Deklansörleriyle, objektifleriyle en çok da gönül gözleriyle bakan, bakmakta kalmayıp gören öğretmenlerimiz Savaş Ceylan, Onur Güler, Yunus Turhan’ın fotoğraf sergisine hoş geldiniz “ denildi.

28 eserin yer aldığı fotoğraf sergisi, 3 gün boyunca açık kalacağı öğrenildi.