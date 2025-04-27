Bilecik’in Bozüyük İlçesi’nde yeni yapılacak olan cami minaresi için temel atma töreni düzenlendi.

Karaağaç Köyü’nde Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Özel İdare Müdürü Nazmi Kuru’nun katılım sağladığı tören, dualar eşliğinde manevi bir atmosferde gerçekleşti. Törende konuşan Kaymakam Öztürk, caminin köy halkı için önemli bir merkez olacağını belirtti. Kaymakam Öztürk, sözlerinin devamında, "Allah hayırlı, uğurlu eylesin. Karaağaç Köyümüz için çok önemli merkez bir cami olacak. Hayırlı bir günde inşaatına başlıyoruz, Allah hayırlısıyla bitirmeyi nasip eylesin" dedi.