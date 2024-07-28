Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 2 hektarlık ziraat alanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Saraycık Köyü Küme Evleri mevkii ile İçköy arasında bulunan ziraat alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozüyük Belediyesi İtfaiye ile Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına, 7 itfaiye personeli ve 3 araç ile Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü İlk Müdahale aracı ve 3 adet arazöz ile müdahale edildi. Ekipler, yanan alanda soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.