Bozüyük Devlet Hastanesi ameliyathanesinde 1 çocuk hastanın genel anestezi altında diş tedavisi başarıyla gerçekleştirildi.

Bozüyük Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Bozüyük Devlet Hastanesi arasında Genel Anestezi Protokolü imzalandı. Bu çerçevede, 1 çocuk hastanın genel anestezi altında başarıyla gerçekleştirildi. Merkezde görev yapan Diş Hekimi Işıl Karahasanoğlu tarafından yapılan operasyon, ilk genel anestezi altında diş tedavisi olma özelliğini taşıdı. Bu adım sayesinde, özellikle tedavi korkusu yaşayan, engeli bulunan veya uzun süreli işlem gerektiren hastalara daha konforlu, güvenli ve modern bir tedavi imkanı sunulduğu belirtildi.