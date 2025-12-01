Pendik’te Sabiha Gökçen Havalimanı uçak pistlerinden birine çok yakın bir mesafede bulunan ve son dönemde sosyal medya paylaşımları sayesinde "uçak izleme noktası" haline gelerek büyük bir popülerlik kazanan alan, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Pek çok paylaşımda sıkça yer verilen bölge özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğrarken; uçakların alçalışa geçtiği anlarda ortaya çıkan eşsiz manzara da pek çok vatandaşa keyifli bir deneyim yaşatıyor. Vatandaşlar soğuk ve yağış gibi kötü hava şartlarına aldırış etmeden kamp sandalyelerini kurdukları alanda çay kahve içerek inişe ve kalkışa geçen uçak izlerken; sosyal medyadan da bol bol paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

"Sanki türbeye gider gibi insanlar buraya gelip uçakları izliyor"

Pendik’te yaşayan Ünsal Kuş, sosyal medyada gördüğü videolar üzerine bölgeye geldiğini söyleyerek, "Burası artık ünlü bir yer oldu. Sanki türbeye gider gibi insanlar buraya gelip uçakları izliyor. Uçak tam üstümüzden geçiyor, elinle taş atsan vuracaksın gibi. Sosyal medyada hep görüyorduk ama karşılaşana kadar böyle güzel bir manzara olduğunu bilmiyordum. İnsanlar akın etmiş. Çayımı aldım oturdum ama saniyesinde yağmur bastı, sırılsıklam oldum. Yine de manzara için değer. Merak edenler, uçakları sevenler gelip burada bu güzel manzaranın tadını çıkarabilirler" ifadelerine yer verdi.

"Kızım sevdiği için yağmur çamur dinlemeden buraya getirdim"

Sancaktepe’den kızını getirerek uçakları izleyen Emre Karaş ise kızının uçaklara karşı büyük ilgi duyduğunu belirtirken, "Kızım sevdiği için yağmur çamur dinlemeden buraya getirdim kendisini. Daha önce hiç uçağa binmedi ama havada görünce sürekli ‘Baba uçak geçiyor’ diyor. Yağmur çamur dinlemeden getirdim. Milletçe böyle şeyleri çok seviyoruz, gerçekten keyif alıyoruz" diye konuştu.

"Beni Sakarya’dan buraya getiren sosyal medya paylaşımları oldu"

Sabiha Gökçen Havalimanı’na Sakarya’dan iki saatlik yolculukla gelen Muhammed Emin Çelik, sosyal medyada gördüğü paylaşımların ilgisini çektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sadece yarım saat uçak izlemek için geldim. Tek başıma olurum sanıyordum ama buranın kalabalığı beni çok mutlu etti. İnsanlar da güzel bir pazar aktivitesi olmuş, ailelerini çocuklarını alıp gelmişler. Önceden böyle bir alan olduğunu bilmiyordum. Beni Sakarya’dan buraya getiren de sosyal medya paylaşımları oldu."