Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer Kent Konseyi (NKK) ekipleri, Bursa Uludağ Üniversitesi Mediko Sosyal ve Gençlik Danışma Merkezi önünde kurulan çadırda, gerçekleştirdikleri çalışmaları ve öğrencilere sunulan fırsatları çeşitli materyallerle paylaşıyor.





Nilüfer Belediyesi bünyesindeki müdürlüklerin üniversite öğrencilerine sunduğu imkanlar ve fırsatların da anlatıldığı programda sosyal destekten sportif faaliyetlere, etkinliklere; kütüphane, kültür ve sanat alanındaki çalışmalara kadar detaylı bilgi sunuluyor. Ayrıca NKK’nin işleyişi, yürüttüğü çalışmalar ve yerel karar alma süreçlerindeki rolü hakkında da detaylı bilgiler veriliyor.